Thomas Markle tiene una pierna amputada tras dramática cirugía de emergencia en Filipinas

Thomas Markle, el padre de la Duquesa de Sussex, Meghan Markle, de 81 años, ha sido sometido a una cirugía de emergencia para amputarle la pierna izquierda por debajo de la rodilla, según confirmó hoy su hijo, Thomas Markle Jr., al diario Daily Mail.

Lo que comenzó como una hospitalización por una enfermedad no revelada a principios de semana, evolucionó rápidamente hacia una pesadilla médica provocada por un coágulo sanguíneo severo.

«Su pie se puso negro»

Thomas Markle Jr. describió con crudeza la velocidad con la que se deterioró la salud de su padre. La falta de circulación causó una necrosis acelerada en la extremidad, dejando a los médicos sin alternativas.

«Mi papá está siendo muy valiente. Su pie se puso azul y luego negro. Pasó muy rápido… No había otra opción. Me dijeron que tenían que amputar la pierna y que era una cuestión de vida o muerte», relató el hermano de la duquesa.

El equipo médico en Cebú advirtió que, de no intervenir el miércoles 3 de diciembre, la infección (sepsis o gangrena) habría sido fatal en cuestión de horas.

Pronóstico Reservado: Las Próximas Horas son Clave

A pesar de que la amputación se realizó con éxito, la batalla por la vida de Thomas Markle continúa. Los médicos se han declarado «extremadamente preocupados» por su evolución, calificando los próximos dos o tres días como críticos.

Nueva Amenaza: Se ha detectado otro coágulo en el muslo izquierdo que podría requerir una segunda cirugía inminente.

Se ha detectado otro coágulo en el muslo izquierdo que podría requerir una inminente. Historial Frágil: La recuperación se complica debido al historial médico del exdirector de iluminación, quien ya ha sobrevivido a dos infartos y un derrame cerebral previo.

El Silencio de Montecito

Mientras Samantha Markle (61) pide oraciones y atribuye el deterioro de su padre al estrés sufrido en los últimos años («Es un hombre fuerte, pero ha pasado por mucho»), la atención mediática se centra inevitablemente en Meghan Markle.

La Duquesa de 44 años no ha tenido contacto con su padre desde el escándalo de las fotos paparazzi antes de su boda con el Príncipe Harry en 2018. Aquella ruptura, cimentada en una llamada telefónica que Meghan narró en su documental de Netflix como el momento en que perdió la confianza en él, se mantiene vigente.

Hoy, con su padre en una cama de hospital en Filipinas, mutilado y luchando por sobrevivir, el mundo espera saber si la gravedad de esta crisis será suficiente para tender un puente sobre el abismo de silencio que los separa.