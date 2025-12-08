Trágico desenlace: Hallan sin vida a influencer tras la confesión de su expareja

La angustiosa búsqueda de la influencer de belleza austriaca, Stefanie Pieper, ha llegado a su fin de la manera más trágica posible. Tras dos semanas de incertidumbre desde su desaparición el pasado 23 de noviembre, las autoridades han confirmado el hallazgo de su cuerpo sin vida en una zona boscosa de Eslovenia, oculto dentro de una maleta.

El caso ha dado un giro definitivo tras la detención y posterior confesión de su exnovio, identificado como Patrick M., de 31 años, quien admitió ser el autor material del crimen. La investigación, que mantuvo en vilo a Austria y Alemania, se aceleró drásticamente este fin de semana.

Tras ser arrestado bajo fuertes sospechas, Patrick rompió su silencio. Según fuentes policiales, el acusado proporcionó a los investigadores las coordenadas exactas donde se había deshecho del cuerpo, lo que llevó a la policía a un área remota en la frontera con Eslovenia.

Los informes preliminares de la autopsia confirman que la joven de 28 años fue víctima de violencia extrema, siendo la estrangulación la causa probable de la muerte, un hecho que coincide con la declaración del detenido.

Stefanie Pieper / Instagram

¿Crimen pasional o premeditado?

Mientras la fiscalía prepara los cargos por asesinato, la defensa del feminicida, encabezada por la abogada Astrid Wagner, ha comenzado a perfilar su estrategia. La defensa sostiene que no se trató de un acto premeditado, sino de un «crimen pasional» ocurrido durante una discusión que se salió de control.

«Él afirma que ocurrió en el momento, bajo una tensión emocional incontrolable», citan medios locales sobre la postura de la defensa, buscando evitar la calificación de asesinato en primer grado.

Una comunidad conmocionada

El caso ha resonado profundamente en las redes sociales, donde Stefanie compartía su vida y consejos de belleza. La tragedia cobra un matiz aún más oscuro al recordarse los últimos momentos conocidos de la influencer: tras regresar de una fiesta navideña, envió mensajes a su círculo cercano expresando temor, asegurando que sentía que «había alguien en su escalera».

Inicialmente, las autoridades también detuvieron a dos familiares del acusado por presunta complicidad en el encubrimiento, pero fueron liberados tras el hallazgo del cuerpo y la asunción de culpa exclusiva por parte de Patrick M.

El acusado permanece en prisión preventiva y podría enfrentarse a una condena de cadena perpetua, mientras la comunidad digital y los familiares de Stefanie exigen justicia ante un crimen que ha cortado prematuramente una vida llena de proyección.