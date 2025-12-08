Sobrina de Thalia, Camila Sodi, revela que es autista

La actriz se sincera sobre su neurodivergencia y el duelo…

En una de sus entrevistas más íntimas hasta la fecha, Camila Sodi ha abierto su corazón no solo para hablar de la pérdida de su madre, Ernestina Sodi, sino para revelar públicamente su diagnóstico de autismo y Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH).

Durante una charla con Isabel Lascurain, con motivo del lanzamiento de su obra “El pequeño libro del duelo”, la actriz ofreció una perspectiva refrescante y crítica sobre cómo la sociedad moderna trata a quienes perciben la vida de manera diferente.

Una visión diferente del autismo

Lejos de victimizarse, Sodi describió su neurodivergencia como una condición llena de matices positivos que a menudo son ignorados.

«Tiene unas ventajas increíbles, la gente tiende a ver solo las desventajas», explicó la autora, subrayando que existe un estereotipo muy marcado sobre cómo «se ve» el autismo, olvidando la amplitud del espectro. Para ella, las virtudes florecen cuando el entorno es el adecuado, aunque reconoció el desafío que implica coexistir en un sistema que no ofrece la contención necesaria.

Una crítica al sistema «tóxico» y capitalista

La protagonista de Rubí lanzó una dura crítica a la estructura social actual, calificándola de hostil no solo para las personas neurodivergentes, sino también para las madres y quienes atraviesan un luto.

«El mundo está diseñado para hombres productivos, para que generes dinero para el capitalismo», sentenció Sodi. Según su visión, vivimos en una cultura «tóxica» y «apabullante» donde no hay espacio para la vulnerabilidad.

«Dices ‘voy a llorar y alguien me va a robar la bolsa’», ilustró, lamentando la prisa de la sociedad por que la gente supere su dolor con frases vacías como «ya va a acabar».

Su propuesta es clara: necesitamos un mundo diseñado por personas sensibles, no por gente «casi cruel».

El trauma con la prensa

Camila también revisitó sus difíciles años de juventud frente a los medios, analizando esas experiencias desde su diagnóstico actual. Recordó cómo las preguntas incisivas sobre su exesposo, Diego Luna, su madre y sus tías (Thalía y Laura Zapata) le provocaban una respuesta física de estrés inmanejable.

«No puedo con que te eleven el cortisol… eran duros», confesó, describiendo aquellos encuentros no como periodismo, sino como una situación «al borde del acoso» y sin sentido, especialmente difícil de procesar para una niña neurodivergente que requería un tipo de interacción más amable.

Con estas declaraciones, Sodi no solo promociona su libro, sino que hace un llamado a la empatía colectiva: «Si pudiéramos construir un mundo más amable, sería mucho mejor para todos».