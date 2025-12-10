Abogados de Christian Nodal buscan acuerdo con Cazzu en tribunales de Jalisco

La disputa legal entre Christian Nodal y la cantante argentina Cazzu ha tenido un nuevo capítulo en tierras mexicanas. Esta semana, el equipo legal del intérprete de «Adiós Amor» fue visto acudiendo a los juzgados del estado de Jalisco, marcando un movimiento clave en el proceso relacionado con su hija en común, Inti.

Según los reportes, la presencia de los abogados responde a la demanda que el propio cantante sonorense interpuso previamente en materia de manutención y custodia.

El objetivo principal de esta visita a los tribunales civiles parece ser la conciliación. Fuentes cercanas al caso indican que la defensa de Nodal está presionando para establecer un acuerdo económico formal, pero, sobre todo, para definir los términos de convivencia.

El cantante estaría buscando garantizar legalmente su derecho a pasar tiempo con su hija, estableciendo un régimen de visitas claro que le permita ver a la pequeña Inti, quien actualmente reside principalmente con su madre.

Un proceso complejo

La situación legal surge tras la separación mediática de ambos artistas. Aunque inicialmente se manejó con discreción, la necesidad de formalizar las obligaciones parentales ha llevado el caso ante la justicia. Al acudir a los juzgados de Jalisco, el equipo de Nodal intenta agilizar los trámites para evitar que el conflicto escale, priorizando el bienestar de la menor.

Por ahora, se espera que en las próximas semanas ambas partes puedan llegar a un consenso que regule tanto el monto de la pensión alimenticia como los días que Nodal podrá compartir con su primogénita.