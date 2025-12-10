¡US$ 180 millones! Gloria Trevi demanda a Ricardo Salinas Pliego en medio de la crisis de TV Azteca

La cantante Gloria Trevi ha decidido escalar su batalla legal a niveles históricos. En una revelación que sacude tanto al mundo del espectáculo como al sector empresarial, se ha confirmado que la intérprete ha interpuesto una demanda contra Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, por la exorbitante cifra de 180 millones de dólares.

La noticia fue destapada este lunes por la periodista y escritora Sabina Berman, quien utilizó su cuenta de X (antes Twitter) para adelantar el contenido explosivo de la próxima emisión de su programa Largo Aliento.

Berman compartió un adelanto donde Trevi habla abiertamente del litigio. Según la periodista, los detalles pormenorizados de por qué la cantante exige esta compensación millonaria se darán a conocer en la entrevista exclusiva.

¿Cuándo verla? La transmisión está programada para este jueves 11 de diciembre a las 21:00 horas por Canal 14, con una retransmisión el sábado 13 de diciembre a través de la señal de Canal Once.

Un momento crítico para Salinas Pliego

Esta demanda llega en un momento de extrema vulnerabilidad financiera para Ricardo Salinas Pliego. El empresario no solo enfrenta ahora la ofensiva legal de Trevi, sino que está cercado por las autoridades fiscales de México.

El magnate acumula una racha de derrotas en los tribunales frente al Servicio de Administración Tributaria (SAT):

Revés en la Corte: El pasado mes de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se negó a atraer los amparos solicitados por Grupo Elektra y TV Azteca. Esto deja a sus empresas ante la obligación de pagar un adeudo fiscal de más de 48,356 millones de pesos. La deuda total: Según advertencias de la Procuraduría Fiscal de la Federación, si se suman los más de 30 juicios pendientes que Grupo Salinas tiene en diversas instancias, la deuda total con la Hacienda pública podría ascender a los 74,000 millones de pesos.

Con la demanda de Gloria Trevi sumando una petición de 180 millones de dólares (aproximadamente 3,600 millones de pesos al tipo de cambio actual), el empresario enfrenta una «tormenta perfecta» de pasivos legales y fiscales que ponen en jaque la estabilidad de su imperio.

¿Quieres que te avise si salen más adelantos de la entrevista antes del jueves?