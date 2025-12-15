Navidad dividida: Ninel Conde confirma escapada con su hija y aclara la situación con su hijo

Para Ninel Conde, las fiestas decembrinas de este año tendrán un sabor agridulce. La famosa cantante y actriz ha compartido públicamente sus planes para esta Navidad, confirmando que, aunque estará rodeada de amor familiar, habrá una ausencia notable: la de su hijo menor, Emmanuel.

Ninel reveló con entusiasmo que tiene todo listo para una celebración especial lejos de casa. Su plan es viajar a un destino invernal para disfrutar de la nieve, un viaje diseñado para reconectar y disfrutar exclusivamente con su primogénita, Sofía Telch, 28.

Sofia Telch

«Nos vamos a la nieve», compartió la artista, dejando ver que buscará refugio en el esquí y el clima frío para cerrar el año junto a su hija mayor, quien suele mantenerse alejada de los reflectores.

La realidad sobre Emmanuel: ¿Por qué no irá?

La gran interrogante de la prensa y los fans era si el pequeño Emmanuel, fruto de su relación con Giovanni Medina, se uniría a este viaje familiar. Ninel fue clara al explicar la situación actual de las convivencias, descartando la presencia del niño en las vacaciones.

La cantante detalló que el régimen de visitas actual es estricto y específico en cuanto a tiempos y lugares, lo que impide que el menor pueda salir de viaje con ella en estas fechas.

«Las convivencias son de una manera específica», señaló Conde, dando a entender que, por ahora, su contacto con Emmanuel se limita a los encuentros acordados legalmente en la ciudad, y no posee la libertad de custodia necesaria para llevarlo de vacaciones al extranjero o fuera de la jurisdicción habitual durante periodos prolongados como la Navidad.

Un conflicto que evoluciona

Aunque Ninel no profundizó en disputas legales recientes, esta declaración confirma que, pese a que las aguas parecen estar más calmas que en años anteriores entre ella y Medina, la normalidad familiar plena aún no se ha restablecido. Por lo tanto, la cantante deberá celebrar las fiestas a la distancia de su hijo menor, aprovechando al máximo el tiempo que le corresponde por ley cuando regrese de su viaje con Sofía.