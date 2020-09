Kit Harington y Rose Leslie tendrán su primer hijo juntos

La pareja, que se enamoró mientras grababan ‘Game of Thrones’, informaron la noticia en las redes sociales.

Kit Harington y Rose Leslie han anunciado que esperan su primer hijo.

La pareja, que se conoció cuando protagonizaron juntos Game of Thrones, confirmó la noticia cuando Rose, de 33 años, posó para una sesión de fotos con la revista Make.

En la foto en blanco y negro, Rose se para de lado para revelar su creciente panza mientras posa con una gran sonrisa en su rostro.

La actriz se casó con Kit, también de 33 años, en una boda repleta de estrellas en la Escocia natal de Rose en junio del año pasado.

Sus coprotagonistas de Game Of Thrones, incluidas Sophie Turner (Sansa Stark) y Maisie Williams (Arya Stark), estuvieron presentes.

El programa unió a Kit y Rosie mientras interpretaban a los amantes Jon Snow e Ygritte.

Ygritte era conocida por su eslogan “No sabes nada, Jon Snow”.

Su romance llegó a su fin cuando Ygritte fue asesinada durante el ataque al Castillo Negro.

Los rumores de un romance entre la pareja comenzaron en 2012, pero se cree que se separaron brevemente.

Volvieron a estar juntos en 2016 y Kit hizo la pregunta al año siguiente.

Desde que dejó Game of Thrones, Kit ha pasado a protagonizar How to Train Your Dragon: The Hidden World and Eternals.

Mientras tanto, Rose protagonizará la próxima película Death on the Nile.