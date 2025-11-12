Kris Jenner celebra 70 años con fiesta épica en mansión de Jeff Bezos y hasta la policía fue llamada

La matriarca del clan Kardashian-Jenner, Kris Jenner, no decepciona cuando se trata de extravagancia. La empresaria y «momager» por excelencia cumplió 70 años y lo celebró con una fiesta temática de James Bond que reunió a lo más granado de Hollywood, millonarios globales y hasta provocó quejas vecinales por el ruido.

El evento, que tuvo lugar el fin de semana en la lujosa mansión de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en Beverly Hills, fue un derroche de glamour, amor familiar y sorpresas inesperadas.

Kris, quien lució radiante en un icónico vestido rojo strapless de Givenchy Haute Couture diseñado por Alexander McQueen en 2002 –una prenda vintage que realzó su figura atemporal–, compartió en Instagram un vistazo a la noche «mágica» que pasó junto a su familia y amigos famosos.

«Noche mágica celebrando mi 70 cumpleaños con familia hermosa y amigos», escribió en su publicación, donde se le vio posando con Meghan Markle, Príncipe Harry, Tyler Perry, Oprah Winfrey, Mariah Carey, Beyoncé, Justin Bieber, Alicia Keys, Chris Rock y su novio de larga data, Corey Gamble, entre muchos otros.

Un Tema de 007 que Encantó a Todos

La fiesta adoptó el espíritu de la saga de espías con toques ingeniosos: mesas de póker y ruleta, fichas personalizadas con el rostro de Kris y el logo «KRIS0070», encendedores temáticos y un bar de martinis vodka que evocaba las clásicas escenas de Bond. Aperitivos servidos en bandejas, un pastel impresionante presentado en honor a la cumpleañera y actuaciones en vivo elevaron la velada a otro nivel. El plato fuerte musical fue una presentación sorpresa de Bruno Mars, quien puso a todos a bailar hasta altas horas de la madrugada.

Pero no todo fue suave como un shaken, not stirred. La euforia colectiva alertó a los vecinos de la exclusiva zona de Beverly Hills, quienes llamaron varias veces al 911 por el volumen de la música y las risas. La policía llegó en un par de ocasiones para pedir que bajaran el sonido, aunque la fiesta continuó sin mayores interrupciones, fiel al espíritu festivo de los Jenner.

La Familia, el Corazón de la Noche

Como era de esperarse, el clan Kardashian-Jenner al completo se dio cita para mimar a su matriarca. Kim, Kourtney, Khloé, Rob, Kendall y Kylie Jenner posaron en fotos familiares que inundaron las redes. Incluso ex parejas como Scott Disick (padre de los hijos de Kourtney) y Tristan Thompson (ex de Khloé) se unieron al festejo, demostrando que las tensiones pasadas quedan atrás en momentos como este.