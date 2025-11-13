¡William Levy regresa a la pantalla con el estreno de ‘Camino a Arcadia’!

William Levy está de vuelta a la pantalla chica. Tras el gran éxito de sus anteriores proyectos, el galán de telenovelas regresa como protagonista y productor ejecutivo en «Camino a Arcadia», una ambiciosa producción de Secuoya Studios y William Levy Entertainment.

Una Trama Envolvente de Doble Vida

La serie de 6 episodios, ya disponible en plataformas de streaming en Latinoamérica y España, narra la historia de Pablo (interpretado por Levy), un exboxeador que ha logrado construir una vida tranquila y respetada en las Islas Canarias como entrenador de lucha libre, todo para proteger a su hijo Bruno.

Sin embargo, su idílica existencia se ve amenazada por el regreso de Valeria, la madre del niño y su antigua pareja, quien trae consigo los oscuros y peligrosos secretos de un pasado que Pablo intentaba desesperadamente dejar atrás. El conflicto se intensifica con su nueva historia de amor junto a Irene, interpretada por la reconocida actriz española Paula Echevarría (Velvet).

Reparto Estelar y Producción de Lujo

Levy comparte créditos con un reparto de primera línea que incluye a Paula Echevarría y la actriz mexicana Michelle Renaud. La serie, grabada en las espectaculares Islas Canarias, es una producción de alto calibre dirigida por Jorge Saavedra y escrita por Lidia Fraga y Jacobo Díaz.

«Camino a Arcadia» promete atrapar a los espectadores con su mezcla de melodrama clásico y elementos de thriller, un tono que muchos ya comparan con el éxito de las series turcas.

La serie llegó a España el 10 de noviembre a través de la plataforma SkyShowtime, y los actores estuvieron en la fiesta de preestreno esta semana.