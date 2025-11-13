Paris Jackson, Sin Filtros: ‘Las Drogas perforaron mi tabique nasal’

La hija de Michael Jackson envió un crudo mensaje de advertencia…

La cantante Paris Jackson, hija de la leyenda del pop Michael Jackson, ha vuelto a demostrar una impactante honestidad sobre su batalla contra la adicción. En un reciente video publicado en su cuenta de TikTok (con más de 300.000 seguidores), la joven reveló una secuela física permanente de su consumo de drogas: una perforación en el tabique nasal.

La Cicatriz de la Adicción

Jackson utilizó la linterna de su teléfono móvil para mostrar directamente a la cámara el daño interno en su nariz. «Tengo un silbido muy fuerte cuando respiro por la nariz. Me pasa porque tengo lo que se llama un tabique perforado,» explicó. La artista fue directa sobre la causa: «Es por lo que ustedes creen que es. No consuman drogas, chicos.»

A pesar del daño, Paris ha declarado que lleva seis años sobria y que prefiere evitar una cirugía reconstructiva, ya que el postoperatorio requeriría el consumo de medicamentos controlados.

Este es un testimonio contundente sobre los costos que la adicción ha tenido en su vida, una experiencia que, según sus propias palabras, «casi arruina» su existencia.

Seis Años de Sobriedad y una Vida Recuperada

Este no es el primer acercamiento de Paris Jackson a la confesión pública de sus luchas. A principios de año, en enero de 2025, la cantante celebró su quinto aniversario de sobriedad con una emotiva publicación en Instagram, donde cuenta con 5.6 millones de seguidores. En aquel momento, se identificó abiertamente como alcohólica y adicta a la heroína.

«Hoy cumplo cinco años limpia de todas las drogas y el alcohol,» escribió, detallando cómo la sobriedad le había permitido recuperar todo lo que perdió y disfrutar de la vida.

«Es porque estoy sobria que hoy puedo sonreír. Es porque estoy sobria que puedo hacer música y tengo la oportunidad de experimentar la alegría de amar a mis perros y gatos.»

🗣️ Una Vida a la Sombra de la Fama

Paris es la mediana de los tres hijos de Michael Jackson (junto a Prince y Blanket) y ha sido la más expuesta al escrutinio público, una situación que se agravó tras el fallecimiento de su padre en 2009. Su franqueza actual sobre la adicción, la depresión y la ansiedad es el último capítulo de una vida marcada por la lucha.

En 2013, con solo 15 años, Paris fue hospitalizada tras un intento de suicidio, un evento que más tarde confesó a Rolling Stone que no había sido el único. Su decisión de compartir públicamente estos dolorosos capítulos subraya su compromiso de usar su voz para la concienciación, convirtiéndose en una figura de esperanza para quienes luchan contra problemas de salud mental y adicción.