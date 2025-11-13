Kylie Jenner y Timothée Chalamet siguen juntos, pese a los rumores

El romance más inesperado de Hollywood, el que une a la magnate de la belleza Kylie Jenner (28) con el nominado al Óscar Timothée Chalamet (29), sigue desafiando a los escépticos. A pesar de la intensa especulación sobre una posible ruptura, impulsada por la reciente ausencia de Chalamet en el cumpleaños de su suegra Kris Jenner, la revista People ha confirmado que la pareja sigue junta y «muy enamorada».

La razón detrás de la sonada ausencia de Timothée en la fiesta del 70 cumpleaños de la matriarca Kardashian-Jenner fue puramente profesional.

Según un informante, el protagonista de Wonka se encontraba fuera de Estados Unidos grabando la tercera entrega de la saga Dune.

«Están genial. Tiene unos días libres por las fiestas, así que están haciendo planes,» dijo la fuente, añadiendo que, aunque el actor esté en Europa, han hecho grandes esfuerzos para coordinar sus agendas y pasar tiempo juntos.

Otra fuente reveló la profundidad del compromiso del actor: «Timothée hablaba de Kylie todo el tiempo durante el rodaje de Marty Supreme,» y destacó que Jenner viajó a Nueva York y Londres para visitarlo en los sets de ambas producciones. «Están muy enamorados.»

Viajes, Visitas y FaceTime Diario

La relación ha estado marcada por la necesidad de navegar por las apretadas agendas de ambos. El actor ha estado inmerso en proyectos de alto perfil como Dune y Marty Supreme.

La pareja fue vista en público en octubre en un partido de playoffs de los Yankees en Nueva York, solo días después de que Kylie asistiera al Festival de Cine de Nueva York para apoyar a Chalamet en el estreno de Marty Supreme. Visitas Internacionales: En agosto, la socialite viajó a Budapest para acompañarlo mientras filmaba Dune.

Aunque la distancia se ha manejado principalmente con llamadas diarias, una fuente anterior ya había señalado: «Se extrañan mucho y están perfectamente bien,» enfatizando que la logística no es sencilla, ya que Jenner, además de sus compromisos empresariales, «es madre y también trabaja. Tiene muchas responsabilidades en Los Ángeles».

Con estas nuevas declaraciones, la pareja acalla los rumores y demuestra que su romance, que ha capturado la atención del público global, sigue su curso «viento en popa».