Kim Kardashian deslumbra en Río de Janeiro para el estreno de su nueva serie
La socialite y empresaria global Kim Kardashian ha monopolizado los focos en Brasil esta semana. Acompañada por el reparto de lujo de su nueva serie televisiva que incluye a las aclamadas actrices Sarah Paulson, Naomi Watts y Niecy Nash-Betts, Kardashian aterrizó en Río de Janeiro para el evento de lanzamiento de «Tudo É Justo» (All’s Fair), una producción de Hulu disponible en el streaming de Disney+.
Noche de Gala en el Copacabana Palace
La alfombra roja se desplegó en el emblemático hotel de lujo Copacabana Palace para la premiere de la serie, que se centra en un grupo de abogadas especialistas en divorcios que deciden fundar su propio bufete, desafiando el poder masculino en el mundo legal.
Kim, quien interpreta a la abogada Allura, causó sensación con su look glamuroso y compartió escenario con sus compañeras de reparto. La actriz incluso bromeó con la presentadora Luciana Gimenez sobre las críticas a su actuación, que han sido mixtas, afirmando con picardía: «No es lo que dicen los críticos», y desatando una ovación del público.
Entre Promoción y Turismo
Aunque el motivo principal de su viaje es el trabajo, la estrella ha aprovechado para conectarse con la cultura brasileña:
- Punto Turístico: Kim visitó el icónico Cristo Redentor, donde se tomó fotografías y videos que compartió en sus redes sociales, recibiendo miles de comentarios de fans entusiasmados.
- Moda Carioca: En un momento capturado por los fotógrafos, Kardashian fue vista saliendo de su hotel luciendo unas clásicas chanclas Havaianas Brasil combinadas de una manera inusual, demostrando su toque personal incluso con el calzado más icónico del país.
- Interacción con Fans: Kim ha demostrado una gran amabilidad, asomándose al balcón de su suite para saludar y tomarse selfies con la multitud de fans que la esperaban frente al Copacabana Palace.