Kim Kardashian deslumbra en Río de Janeiro para el estreno de su nueva serie

La socialite y empresaria global Kim Kardashian ha monopolizado los focos en Brasil esta semana. Acompañada por el reparto de lujo de su nueva serie televisiva que incluye a las aclamadas actrices Sarah Paulson, Naomi Watts y Niecy Nash-Betts, Kardashian aterrizó en Río de Janeiro para el evento de lanzamiento de «Tudo É Justo» (All’s Fair), una producción de Hulu disponible en el streaming de Disney+.

Noche de Gala en el Copacabana Palace

La alfombra roja se desplegó en el emblemático hotel de lujo Copacabana Palace para la premiere de la serie, que se centra en un grupo de abogadas especialistas en divorcios que deciden fundar su propio bufete, desafiando el poder masculino en el mundo legal.

Kim, quien interpreta a la abogada Allura, causó sensación con su look glamuroso y compartió escenario con sus compañeras de reparto. La actriz incluso bromeó con la presentadora Luciana Gimenez sobre las críticas a su actuación, que han sido mixtas, afirmando con picardía: «No es lo que dicen los críticos», y desatando una ovación del público.

Entre Promoción y Turismo

Aunque el motivo principal de su viaje es el trabajo, la estrella ha aprovechado para conectarse con la cultura brasileña: