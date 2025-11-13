Meghan Markle planea demandar a su cuñado, el Príncipe William, por ese motivo

Fuentes cercanas revelan que Meghan Markle teme que William la despoje de su título de Duquesa de Sussex una vez que ascienda al trono, y ya estaría preparando una estrategia legal para defender su estatus real.

La tregua entre los Duques de Sussex y la Familia Real británica parece estar en su punto de quiebre. Según reportes de fuentes cercanas a Meghan Markle, la exactriz está sumida en un estado de «pánico» y «desafío» ante la posibilidad de que su cuñado, Príncipe William, le retire sus títulos reales, incluido el de Duquesa de Sussex, cuando se convierta en rey.

La preocupación se disparó tras la reciente decisión del Rey Charles III, apoyada por William, de despojar al Príncipe Andrew y a su exesposa Sarah Ferguson de sus títulos. Para Meghan, este movimiento es visto como una clara advertencia y un posible «ajuste de cuentas» orquestado por William.

El informante reveló la intensa convicción de Markle al respecto: «Nadie me va a quitar mi ‘Duquesa’».

Para la Duquesa de Sussex, el título es mucho más que una simple cortesía. Está intrínsecamente ligado a la marca global de éxito que ha construido junto a Harry desde que se separaron de la realeza en 2020.

Expertos reales y críticos han señalado constantemente que gran parte de su influencia mediática, negocios y labor benéfica deriva directamente de su estatus como Duques de Sussex.

«Para ella, es mucho más que un título; está ligado a quién es, a lo que ha construido y a cómo la ve el mundo. Perderlo sería como ser borrada de la historia por completo,” señaló un informante a Radar Online.

Lista para el Contraataque en la Corte

La situación del Príncipe Andrew, quien perdió sus títulos y se convirtió simplemente en Andrew Mountbatten-Windsor, ha sido interpretada por Meghan Markle como un «despertar». Un amigo de la pareja afirmó: «Ver cómo Andrew lo perdía todo… fue una llamada de atención. Meghan lo ha interpretado como una clara advertencia de que ningún título está garantizado.»

El temor se basa en los planes rumoreados del Príncipe William de «adelgazar» la monarquía cuando ascienda al trono, lo que incluiría la retirada de títulos conflictivos, siendo los de Harry y Meghan los más obvios dada la tensa relación y las explosivas revelaciones que han hecho sobre la institución, además de que ellos ya no trabajan a nombre de la casa real.

Ante este panorama, Meghan no se quedará de brazos cruzados. Se informa que está analizando activamente posibles acciones legales para proteger su estatus.

«A Meghan nunca le han faltado ambición ni empuje, y es absolutamente implacable. Si se siente acorralada, contraatacará con fuerza, ya sea por la vía judicial, mediática, por lo que sea necesario,» concluyó la fuente. «Ella y Harry lucharán con uñas y dientes para conservarlos.»