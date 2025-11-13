Exmarido de Angélica Vale exige que ella pague los gastos de los abogados del divorcio

La actriz se enteró por las noticias que Otto Padrón había solicitado el divorcio mientras cenaba con él…

La actriz y conductora mexicana enfrenta una amarga batalla legal tras enterarse del divorcio de Otto Padrón a través de los medios. Su exesposo solicita que ella asuma los gastos del proceso, además de proponer un estricto acuerdo de custodia compartida.

El matrimonio de 14 años entre Angélica Vale y Otto Padrón ha llegado a un abrupto final, con la actriz recibiendo la noticia de la demanda de divorcio presentada en Los Ángeles de una forma inesperada y dolorosa: a través de notificaciones de prensa.

Según la revista People en Español, la demanda presentada por Padrón por «diferencias irreconciliables» no solo busca la disolución del vínculo, sino que incluye una serie de exigencias financieras y logísticas que complican el proceso para la actriz.

La Petición Financiera: Sin Pensión y a Cargo de los Gastos

La solicitud económica de Otto Padrón es clara:

Sin Pensión Conyugal: Padrón pide al juez que no designe manutención conyugal, citando un acuerdo prenupcial firmado en 2011 donde ambas partes renunciaron a este derecho. Bienes Separados: Solicita que cada uno conserve su propio patrimonio, alegando que no existen bienes en común. Costos Legales: Pide explícitamente que sea Angélica Vale quien cubra los costos del proceso legal y los honorarios de los abogados de ambas partes.

Custodia Compartida Estricta

En cuanto a sus dos hijos, Angélica y Daniel, Padrón propuso una custodia física y legal compartida al 50%, organizada meticulosamente para que los niños pasen igual tiempo con cada progenitor mediante un esquema de días alternos (lunes a miércoles con uno, miércoles a viernes con el otro, y fines de semana rotatorios).

La demanda también incluye una serie de reglas de convivencia enfocadas en el bienestar de los menores, como la prohibición de:

Usar a los niños como mensajeros.

Hablar mal del otro progenitor.

Exponerlos al humo de cigarrillo o marihuana.

Discutir asuntos legales frente a ellos.

Angélica Vale reconoció el pasado fin de semana, en un emotivo video, que si bien llevaban ocho meses separados, la forma en que se enteró de la demanda —durante una cena familiar— fue un golpe «doloroso» justo antes de su cumpleaños número 50. La actriz afirmó que, pese a todo, ambos han elegido «la paz por encima de cualquier sentimiento», pensando siempre en sus hijos.