¡Familia de Christian Nodal habría ‘exiliado’ a su hermano Alonso a Europa por su transición de género!

Un nuevo escándalo sacude a la familia del cantante Christian Nodal. Según la revista TVNotas de esta semana (edición del 18 de noviembre), Jaime Alonso González Nodal, el hermano menor del intérprete de «Botella tras botella», habría sido enviado a vivir a Europa por sus propios padres y por presión del propio Christian, todo debido a su proceso de transición a mujer y su expresión de género femenino.

De acuerdo con un amigo cercano a la familia que habló en exclusiva con la revista, la situación es crítica:

“Toda era felicidad hasta que cambié”, habría confesado Alonso en privado. La familia tomó la decisión de mandarlo lejos para “proteger la imagen” de Christian Nodal, quien supuestamente no quiere que el tema “se haga más grande” y afecte su carrera.

Las fuentes aseguran que Alonso (quien cumplió 19 años recientemente) vive completamente aislado en el viejo continente, con contacto mínimo solo con su hermana Amely.

Sus publicaciones en redes sociales –donde ha hablado de cuchillos, depresión y no querer seguir viviendo– han alarmado a sus amigos, que temen por su salud mental e incluso por su vida.

El conflicto explotó a finales de 2024, cuando Alonso apareció en lives con look femenino: cabello largo, maquillaje, faldas y tacones. Publicó un emotivo “adiós” a su “bebé Alonso” y compartió fotos de su transformación. Aunque inicialmente se manejó como un tema privado, la familia –según TVNotas– dejó de seguirlo en redes antes de Navidad 2024, dejó de invitarlo a eventos y finalmente lo alejó por completo.

Hasta el momento, ni Christian Nodal, ni Ángela Aguilar, ni sus padres Cristy y Jaime González han emitido ningún comentario oficial. Las cuentas de Alonso están privadas o con actividad muy baja, y no ha confirmado ni desmentido nada públicamente.