¡Doble bendición! Martha Higareda da la bienvenida a sus gemelas tras complicaciones en el parto

La actriz compartió en redes la noticia del nacimiento de sus bebés…

La actriz mexicana Martha Higareda ya es mamá! Esta mañana, ella y su esposo, el conferencista y podcaster estadounidense Lewis Howes, anunciaron con un emotivo video en Instagram el nacimiento de sus dos hijas gemelas, convirtiéndose en padres primerizos en medio de una montaña rusa de emociones.

En la publicación conjunta, Lewis escribió:

“Bienvenidas al mundo a nuestras gemelas. Estamos tan bendecidos y agradecidos con Dios por el milagro de la vida. Martha y una de las bebés tuvieron algunos sustos de salud, pero ahora se están recuperando y tanto las bebés como su mamá están bien. Más adelante les vamos a compartir lo que vivimos. Gracias por todo su amor y apoyo 🙏❤️”.

El tierno video muestra las manos de los papás abriéndose lentamente para revelar las diminutas manitas de las recién nacidas, un momento que ha derretido a millones de seguidores. Aunque no revelaron los nombres de las pequeñas ni fotos completas (priorizando su privacidad), acompañaron el anuncio con letras de la canción Small Hands de Teddy Swims.

El embarazo de Martha, de 42 años, fue catalogado como de alto riesgo por su edad y por tratarse de gemelas. La actriz había compartido previamente que superó miomas uterinos para lograrlo, y que las bebés venían “de gran tamaño”, lo que obligó a una cesárea programada. A pesar de los “sustos de salud” durante el parto, tanto la protagonista de Amarte duele como sus hijas se encuentran estables y en recuperación.

La pareja, que se casó en febrero de 2025 en la Riviera Maya, anunció el embarazo en junio y la sorpresa de que eran gemelas semanas después. Desde entonces, Martha se mantuvo alejada de las redes en las últimas semanas, generando expectativa entre sus fans.