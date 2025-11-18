Kim Kardashian confiesa: ‘Cuanto más tiempo soltera, menos me atrae compartir mi vida con alguien’

La empresaria no quiere saber de una nueva relación…

Casi cinco años después de su mediático y complicado divorcio de Kanye West, Kim Kardashian (45) asegura que está más que feliz sola y que la idea de volver a tener pareja le resulta cada vez menos atractiva.

En el episodio más reciente de Las Kardashians (emitido el jueves pasado en Hulu/Disney+), la fundadora de SKIMS abrió su corazón en una conversación íntima con la actriz Sarah Paulson, su compañera en la serie All’s Fair.

“Cuanto más tiempo estás soltera, más cómoda te sientes”, confesó Kim. “Llega un punto en que la idea de compartir cama, el control remoto o tus rutinas con otra persona se vuelve… poco atractivo. Te acostumbras a hacer todo a tu manera”, justifica.

La charla surgió cuando Paulson, de 50 años, expresó su deseo de que Kim encuentre “el gran romance de su vida” y pueda “dejar florecer” una nueva relación. La actriz incluso le recordó lo difícil que es “mantener todo bajo control” con cuatro hijos pequeños: North (12), Saint (9), Chicago (7) y Psalm (5).

Kim reconoció que sí ha levantado “un muro” para protegerse emocionalmente, pero lo defiende:

“Está bien cerrarme un poco y enfocarme en lo que realmente quiero en la vida ahora mismo”.

Sin embargo, la autoproclamada “romántica empedernida” no cierra la puerta del todo al amor:

“Cuando llegue la persona correcta, estaré 100 % lista y todo fluirá naturalmente”, confía.

Su historial amoroso post-divorcio

Su única relación pública desde la separación de Kanye West fue con el comediante Pete Davidson (noviembre 2021 – agosto 2022). Finalizaron su relación en buenos términos por la distancia y las agendas.

(noviembre 2021 – agosto 2022). Finalizaron su relación en buenos términos por la distancia y las agendas. En 2024 tuvo un breve romance con el jugador de fútbol americano Odell Beckham Jr. y, a finales del año pasado, con un inversor inmobiliario no famoso, pero ninguna llegó a ser oficial ni duradera.

Tras finalizar su divorcio de Kanye West en noviembre de 2022 (presentado en febrero de 2021), Kim ha priorizado su rol como madre, sus empresas (SKIMS, SKKN) y su carrera como actriz y productora. Por ahora, parece que el amor tendrá que esperar.