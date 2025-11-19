¡Irreconocible! Gaby Spanic luce 20 años más joven tras radical transformación estética en Brasil

La actriz exhibió su nuevo look con un rostro más radiante y joven…

La actriz venezolana Gaby Spanic (51), recordada como las gemelas Paola y Paulina en La Usurpadora, ha vuelto a romper internet con un cambio de imagen que la hace verse dos décadas más joven. La estrella compartió en sus historias de Instagram un impactante «antes y después» de una serie de procedimientos estéticos no invasivos que se realizó en la exclusiva clínica JK Estética Avançada en Rio de Janeiro.

En las fotos, Gaby aparece con un rostro más ovalado y definido, labios más delgados y naturales, eliminación total de bolsas bajo los ojos, pómulos menos inflamados y una piel radiante y tersa.

Los procedimientos que reveló la propia actriz (y que confirmó la clínica) incluyen:

Ultraformer MPT : Tecnología de ultrasonido para tensar la piel y definir el contorno facial.

: Tecnología de ultrasonido para tensar la piel y definir el contorno facial. Rellenos faciales con ácido hialurónico en zonas estratégicas (nariz más fina y armoniosa).

con ácido hialurónico en zonas estratégicas (nariz más fina y armoniosa). Lifting temporal con hilos tensores : Para elevar tejidos y estimular colágeno sin cirugía.

: Para elevar tejidos y estimular colágeno sin cirugía. Laser Red Touch: Mejora la textura de la piel, luminosidad y regeneración celular.

“¡Estoy feliz con los resultados! Gracias al equipo increíble de JK Estética Avançada por este rejuvenecimiento natural”, escribió Gaby, quien aprovechó su estadía en Brasil –tras su polémica salida de A Fazenda 17 (La Granja VIP)– para este “makeover” completo.