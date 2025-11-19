Geraldine Bazán no volvería con Gabriel Soto

La actriz explica las razones por las que no se reconciliaría con su ex…

Una simple foto familiar bastó para que las redes explotaran con rumores de romance renovado entre Geraldine Bazán y Gabriel Soto, pero la actriz mexicana ha sido clarísima: no hay vuelta atrás. “Siempre será el papá de mis hijas, pero nada más”, sentenció.

La polémica surgió hace unos días cuando ambos posaron sonrientes para una foto. Para muchos fans fue la señal definitiva de que la expareja estaba dándose otra oportunidad tras su divorcio en 2018. Sin embargo, Geraldine salió al paso de los rumores en dos entrevistas contundentes.

En Sale el Sol, la actriz explicó que la imagen solo refleja la relación sana y madura que han construido por el bienestar de las niñas: “Compartimos grabaciones, citas médicas, eventos escolares… No es algo nuevo. Lo importante es que ellas vean que sus papás se llevan bien y que hay respeto”.

Y dejó aún más claro que no existe ni la más mínima posibilidad de regresar: “Ya lo pasado, pisado. Estamos en el presente y cada quien tiene su camino”.

Posteriormente, en el programa Hoy, Geraldine profundizó en sus razones personales y fue tajante al hablar de soltar: “La vida sigue y es importante cerrar capítulos. Yo crecí sin la presencia constante de mi papá, así que para mí es fundamental que mis hijas tengan a un padre sano, fuerte y presente. Por ellas hago todo esto, pero mi historia con Gabriel ya es página volteada”.