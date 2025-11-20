¡Escándalo familiar en La Granja VIP! Sergio Mayer Mori arremete contra su padre

El hijo de Barbara Mori se olvidó de las cámaras…

La Granja VIP sigue dando de qué hablar tras las explosivas declaraciones que Sergio Mayer Mori hizo sobre su propio padre, el exdiputado y actor Sergio Mayer.

Durante una conversación nocturna en el corral con otros participantes, entre ellos la influencer Melissa Martínez y el exfutbolista Freddy Guarín, el joven actor y cantante de 27 años no se guardó nada.

«Lo voy a decir aquí, güey. Mi jefe no tiene talento. O sea, mi jefe actúa muy mal. No canta un cul, no baila un cul, pero ha vivido de actuar, de cantar y de bailar toda su vida el cabrón (…) Tiene mucho talento para cosas que no son artísticas, pero ha vivido de la vida artística años, güey. Lleva 30 años de carrera haciendo cosas para las que, la neta, no es bueno. Y se lo digo, y él lo sabe», asegura.

Hasta el momento, Sergio Mayer (padre) no ha emitido ninguna respuesta oficial en sus redes, pero fuentes cercanas al exlegislador aseguran que “está muy dolido” y que evalúa si contestará públicamente o lo dejará pasar como “parte del juego del reality”.

“No es el talento, es que son chambeadores; son disciplinados, profesionales y pues eso también te lleva lejos. Y juntar las dos (…) mi papá es carismático de a madres, y juntar las dos (…) si eres un güey disciplinado, profesional, carismático y la chingada; y aparte tienes talento… Pendejo si te mueres de hambre, la verdad”, defiende Mori.

Lo cierto es que el comentario ha reabierto el debate sobre el nepotismo en la farándula mexicana y ha puesto en tela de juicio la carrera del polémico exdiputado, quien saltó a la fama en los 90 con Garibaldi y luego intentó relanzarse como actor y productor con resultados cuestionados por la crítica.