Bridget Jones inmortalizada en bronce en el corazón de Londres

Renée Zellweger se emocionó al ver la estatua…

La soltera más famosa y querida del cine británico, Bridget Jones, ha sido inmortalizada con una estatua permanente en el icónico Leicester Square de Londres. La obra de bronce, inaugurada el lunes 17 de noviembre, celebra el duradero legado de un personaje que ha resonado con audiencias globales por su honestidad, encanto y, a veces, sus momentos de caos.

La actriz ganadora del Oscar Renée Zellweger, quien ha interpretado a Bridget Jones en las cuatro películas de la franquicia, fue la encargada de desvelar la estatua durante una ceremonia especial. Estuvo acompañada por la creadora del personaje, la escritora Helen Fielding, y el coproductor Eric Fellner.

💖 Un Icono de la Autenticidad

La escultura, diseñada por la artista Sophie Harrison, captura a Bridget en una pose emblemática: con su cabello recogido y vestida con una minifalda y chaqueta de punto, mientras abraza firmemente su inseparable diario con un bolígrafo sobre su barbilla, una imagen que evoca el famoso póster de la primera película.

Zellweger, visiblemente emocionada, comentó sobre el honor:

«Es una locura. Es algo extraño. No es algo que uno espere. Es toda una sorpresa,» dijo a los medios, añadiendo que la estatua le parecía «adorable» y que se siente afortunada de ser parte de una historia que ha conectado a personas de todo el mundo.

🎬 Uniendo a los Íconos de la Gran Pantalla

La estatua de Bridget Jones forma parte del sendero de esculturas «Scenes in the Square» (Escenas en la Plaza) de Leicester Square, un homenaje a un siglo de cine. Bridget es la primera heroína de comedia romántica en unirse a este panteón de figuras inmortales, donde ya residen otros queridos personajes británicos como: Harry Potter, Mary Poppins, ElOsito Paddington y Mr. Bean.

La inauguración no solo conmemora los 25 años desde el estreno de la primera película, sino que también coincide con el reciente lanzamiento de la cuarta entrega cinematográfica, Bridget Jones: Loca por él, estrenada a principios de año.

Con esta adición, el corazón del cine en Londres rinde tributo a un personaje que, a pesar de sus imperfecciones, ha enseñado a millones a abrazar su autenticidad.