Victoria Ruffo revela el ‘Aroma del Galán’: ¡Saúl Lisazo Huele Delicioso’!

En un giro inesperado durante una reciente entrevista con su hijo José Eduardo, la aclamada «Queen de las Telenovelas», Victoria Ruffo, desvió la conversación de sus coestrellas más recientes para soltar un elogio muy personal sobre uno de sus exgalanes de melodramas, el actor argentino Saúl Lisazo.

La confesión se produjo en un espacio de conversación donde Ruffo compartía detalles sobre su experiencia laboral con otros actores.

Al hablar sobre sus compañeros de escena, la actriz mexicana hizo una pausa para destacar una cualidad particular de Lisazo: su buen olor.

Ella no dudó en señalar a Lisazo como uno de los actores que más la ha impresionado, no solo por su talento, sino por su agradable aroma.

«¿Sabes quién huele delicioso? Saúl Lisazo,» afirmó Victoria Ruffo con una sonrisa, dejando claro que el galán de telenovelas, con quien protagonizó éxitos como Vivo por Elena (1998), no solo cumple con el porte y la galanura en pantalla, sino también fuera de ella.

Saúl Lisazo, por su parte, no ha respondido públicamente a la «reseña olfativa» de su colega, pero sus seguidores han tomado con humor y cariño el comentario de Ruffo, celebrando que el actor argentino conserve su estatus de galán en todos los sentidos.

¿Que ha pasado con Saúl Lisazo?

Saúl Lisazo sigue activo en el mundo del espectáculo, alternando proyectos en televisión, series y el ámbito empresarial.

Regreso Triunfal a Televisa

Proyecto Reciente: En el año 2024, Saúl Lisazo marcó un regreso significativo a Televisa (después de una ausencia de más de 20 años en esa empresa) para formar parte del elenco de la telenovela «Marea de Pasiones» .

En el año 2024, Saúl Lisazo marcó un regreso significativo a Televisa (después de una ausencia de más de 20 años en esa empresa) para formar parte del elenco de la telenovela . Motivación: El actor mencionó que, después de que sus hijos crecieron y se fueron de casa, sintió la necesidad de volver a trabajar en proyectos que le gustaran. Aunque ha vivido y trabajado en Estados Unidos y otros lugares, ha expresado un gran cariño por México.

Proyectos Internacionales y Diversos

Saúl Lisazo ha seguido actuando en proyectos tanto en México como en Estados Unidos, incluyendo participaciones en Telemundo (como en la telenovela «Gitanas» y «Tierra de Pasiones» – que recientemente fue retransmitida en Ciudad Magazine), series para plataformas como Disney y el podcast de misterio «Crímenes Paranormales».

También ha participado en películas, siendo uno de sus trabajos más recientes en la pantalla grande la cinta guatemalteca «Septiembre, un llanto silencioso».

Además de la actuación, Saúl Lisazo ha incursionado en la industria restaurantera. Es dueño de un restaurante de comida argentina al sur de la Ciudad de México llamado «Piantao».

A través de sus redes sociales, Lisazo comparte momentos de su vida en diferentes ciudades, mostrando su pasión por el deporte y su fuerte vínculo con México.

Está casado con la modelo española Mónica Viedma desde 1983, y tienen dos hijos, Paula y Martín.