Shin Min Ah y Kim Woo Bin sellan una década de amor con una boda íntima

Después de 10 años de un noviazgo discreto, la pareja dorada de la industria del entretenimiento coreano, Shin Min Ah [El peso del amor, El amor es como el chachachá] y Kim Woo Bin [Nuestro horizonte azul, El genio y los deseos], han confirmado que finalmente unirán sus vidas en matrimonio.

El anuncio llega directamente de Kim Woo Bin, quien conmovió a los fans con una sincera carta escrita a mano compartida a través de su agencia.

La boda tendrá lugar el 20 de diciembre en una ceremonia privada a la que asistirán únicamente familiares y amigos.

La noticia ha sido recibida con una efusiva ola de felicitaciones por parte de los fans globales, quienes han seguido la historia de amor de la pareja desde su confirmación en 2015.

El romance entre Shin Min Ah y Kim Woo Bin es considerado por muchos un verdadero «drama de la vida real» debido a la inquebrantable lealtad de Shin Min Ah durante la batalla de Kim Woo Bin contra el cáncer nasofaríngeo. Ella se mantuvo a su lado, apoyándolo en cada etapa de su tratamiento y recuperación, demostrando que su amor se construyó sobre una base de profunda confianza y respeto.

En su carta a los fans, Kim Woo Bin expresó su gratitud y emoción por este nuevo capítulo:

«Me voy a casar. Formaré una familia con alguien que ha estado a mi lado durante mucho tiempo y de ahora en adelante seguiremos adelante juntos… Gracias siempre,» escribió el actor en un emotivo mensaje que resonó con el público.

Su matrimonio es la culminación de una de las relaciones más admiradas del mundo del espectáculo coreano. Se conocieron durante la grabación de un anuncio publicitario.