¿Salma Hayek es la nueva propietaria del autorretrato de US$ 54.6 millones de Frida Kahlo?
La artista mexicana Frida Kahlo ha reescrito la historia del arte al convertirse en la pintora mujer más cara de la historia.
Su obra «El sueño (la cama)», un autorretrato íntimo de 1940 que refleja su vulnerabilidad ante el dolor crónico, fue subastada por la casa Sotheby’s en Nueva York por la asombrosa cifra de $54.6 millones de dólares.
El lienzo, que representa a Kahlo durmiendo en su cama mientras un esqueleto le flota encima, fue adquirido por un comprador privado anónimo tras una intensa puja.
Salma Hayek
Sin embargo, en un giro romántico y ostentoso, se especula que la obra «El sueño (la cama)» de Frida Kahlo fue adquirida por el empresario francés François-Henri Pinault como un monumental regalo anticipado de Navidad para su esposa, la actriz mexicana Salma Hayek.
Pinault, cuya familia dirige el conglomerado de lujo Kering (que posee Gucci, Saint Laurent, entre otras), es un conocido coleccionista de arte. La adquisición se alinea perfectamente con la profunda admiración de Salma por la artista mexicana, a quien interpretó en la aclamada película Frida.
- Detalles de la Compra: El comprador de la obra se mantuvo anónimo en la subasta, pero fuentes cercanas al círculo de coleccionistas sugieren que el martillo cayó a favor de un representante de Pinault.
- Significado Personal: La obra de 1940, un autorretrato que captura la vulnerabilidad de Kahlo, tendría un valor sentimental incalculable para Hayek, consolidando el vínculo entre la actriz y el legado de la icónica artista.
- El Récord: El regalo de Pinault asegura que Kahlo supere su propio récord de venta, eclipsando los $34.9 millones alcanzados por su pintura «Diego y yo» en 2021.