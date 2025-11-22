La artista mexicana Frida Kahlo ha reescrito la historia del arte al convertirse en la pintora mujer más cara de la historia.

Su obra «El sueño (la cama)», un autorretrato íntimo de 1940 que refleja su vulnerabilidad ante el dolor crónico, fue subastada por la casa Sotheby’s en Nueva York por la asombrosa cifra de $54.6 millones de dólares.

El lienzo, que representa a Kahlo durmiendo en su cama mientras un esqueleto le flota encima, fue adquirido por un comprador privado anónimo tras una intensa puja.

Salma Hayek

Sin embargo, en un giro romántico y ostentoso, se especula que la obra «El sueño (la cama)» de Frida Kahlo fue adquirida por el empresario francés François-Henri Pinault como un monumental regalo anticipado de Navidad para su esposa, la actriz mexicana Salma Hayek.

Pinault, cuya familia dirige el conglomerado de lujo Kering (que posee Gucci, Saint Laurent, entre otras), es un conocido coleccionista de arte. La adquisición se alinea perfectamente con la profunda admiración de Salma por la artista mexicana, a quien interpretó en la aclamada película Frida.