Kris Jenner envía felicitaciones de cumpleaños a Chrissy Teigen

La matriarca de las Kardashians fue una entre las miles de felicitaciones que recibe Teigen por su cumpleaños número 35.

Chrissy Teigen celebra hoy su cumpleaños número 35, y los fanáticos recurren a las redes sociales para enviarle amor y oraciones.

Entre los miles de fanáticos que le desearon buenos deseos a Chrissy en su cumpleaños, está Kris Jenner.

Usando sus historias de Instagram, la estrella de “Keeping Up With the Kardashians” compartió una foto con la modelo con un deseo de cumpleaños.

“¡Feliz cumpleaños Chrissy Teigen! ¡¡¡Te amo !!!”, subtituló la imagen.