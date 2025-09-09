Kris Jenner y Corey Gamble desmienten rumores de ruptura

Tras semanas de rumores sobre una posible ruptura, Kris Jenner y Corey Gamble han confirmado que su relación sigue intacta.

La pareja fue vista junta en la Gala del 25.º Aniversario de YES Scholars en Los Ángeles, donde posaron para las fotos luciendo atuendos a juego y mostrándose muy cercanos.

Los rumores sobre su separación se habían intensificado en TikTok y otras redes sociales, con afirmaciones de que la relación «pendía de un hilo». Sin embargo, su aparición conjunta en el evento desmintió de manera contundente las especulaciones.

Jenner, de 69 años, y Gamble, de 44, se conocieron en 2014 y han mantenido su relación lejos de los focos en la medida de lo posible.

A pesar de su solidez, Jenner ha manifestado en el pasado su escepticismo sobre volver a casarse, aunque recientemente ha insinuado que podría reconsiderarlo en el futuro.