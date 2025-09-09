Integrante de Pandora habría tenido un romance con Raúl Vale

En el canal de Youtube de Javier Ceriani, el periodista reveló tener información de que Isabel Lascuráin, de Pandora, vivió un tórrido romance con el cantante y comediante Raúl Vale.

Cómo se sabe, el artista de origen venezolano fue esposo de Angélica María, con quién procreó a su hija Angélica Vale.

Raúl Vale fue conocido por ser muy mujeriego, y el estar casado no era impedimento para que se involucrara con mujeres del ambiente artístico mexicano.

En el caso de Isabel Lascuráin, ella era soltera en el tiempo en el que se asegura estuvo relacionada con Vale.