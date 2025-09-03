Salma Hayek celebra sus 59 años con un radiante posado en bikini

La actriz recibió muchos piropos en las redes sociales…

Salma Hayek ha vuelto a deslumbrar al mundo al celebrar su cumpleaños número 59 con un espectacular posado en bikini, demostrando que la edad es solo un número.

A través de su cuenta de Instagram, la protagonista de «Frida» compartió una fotografía en la que se le ve radiante y feliz a bordo de un yate al atardecer.

La imagen, que rápidamente se viralizó, muestra a Hayek sosteniendo una copa y brindando con la puesta de sol de fondo, mientras luce un bikini rojo que resalta su figura. El mar y el cielo, teñidos de un intenso color naranja, crean el escenario perfecto para una celebración llena de gratitud y alegría.

En la publicación, la actriz acompañó la foto con un emotivo mensaje: «59 vueltas alrededor del sol y ¡sigo bailando! Salud por todos ustedes y gracias por el cariño».

La publicación se llenó de miles de comentarios y «me gusta», con felicitaciones de amigos, colegas y seguidores de todo el mundo.

Entre las felicitaciones más destacadas, se encuentra la de la supermodelo Linda Evangelista, expareja de su esposo François-Henri Pinault, quien dejó varios emojis de corazón y globos, demostrando la excelente relación que existe entre ambas.

La celebración de su cumpleaños llega en un año particularmente importante para la actriz, ya que en mayo de 2025 fue la portada de la edición especial de trajes de baño de la revista Sports Illustrated, un hito que la convirtió en una de las modelos de mayor edad en aparecer en la icónica publicación.