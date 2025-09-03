Mariana Seoane recuerda a su fallecida mamá

La cantante y actriz mexicana Mariana Seoane recordó a su madre Stella Maris en los siete meses de su partida.

En una publicación en Instagram, la artista ha manifestado qué tanto la extraña.

En una de sus declaraciones, dijo que aprendió a vivir con la pérdida, pero que el dolor permanece cuando los recuerdos le vienen a la mente.

«Mamita hoy son ya 7 meses desde que te fuiste a otra dimensión y mi corazón no para de latir ni un segundo por ti!! Te extraño tanto y aunque sé q ya no sufres ni tienes dolor daría todo por volver a mirar tus ojos llenos de luz, tocar tus hermosas manos, besar tu carita y abrazarte fuertemente!»

«Seguimos luchando y entendiendo q la muerte es parte de la vida pero esto está muy rudo! Mi compasión y empatía con todas las personas q ya perdieron a sus madres!! Ya me habían contado pero hasta q lo vives lo entiendes! mi amor eterno Stella Maris.»