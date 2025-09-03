Justicia para Mariel Ortega: La influencer mexicana denuncia a su madre e padrastro

La influencer mexicana Mariel Ortega, de 31 años, que reside en Corea del Sur con su esposo coreano y dos hijos, ha capturado la atención mediática y generado una ola de indignación tras denunciar públicamente a su padrastro por presunto abuso sexual y a su madre por complicidad.

La joven, cuya historia se ha viralizado en redes sociales y medios de comunicación, relató en un desgarrador testimonio que fue víctima de abuso por parte de su padrastro durante muchos años, desde que tenía cuatro años de edad, lo que resultó en un embarazo tras años de vi0lación.

A través de entrevistas y un podcast, Mariel ha compartido el doloroso proceso que vivió, el cual, según sus declaraciones, la llevó a huir de su hogar para escapar del tormento.

De acuerdo con la influencer, el abuso se intensificó con el tiempo, pasando de tocamientos a penetración diaria. Mariel ha señalado que el calvario terminó cuando logró escapar de la casa familiar, pero el trauma emocional ha perdurado. La denuncia, presentada 15 años después de los hechos, ha sido un paso difícil y doloroso, motivado por el deseo de hacer justicia y de que nadie más tenga que pasar por una situación similar.

En un giro perturbador, Mariel ha denunciado que su madre, en lugar de apoyarla, ha tomado partido por su agresor, desde que lo denunciaba a temprana edad.

La joven ha expresado que su madre se encuentra bajo la influencia del padrastro y que, incluso, ha incitado a sus hermanas a apoyar al hombre. La situación familiar ha escalado, y actualmente Mariel mantiene poco contacto con sus familiares directos.

El pasado 27 de junio, la presunta pareja agresora fue detenida y acusada de violación y violencia familiar, pero hasta el momento no se ha llevado a cabo el juicio. Mariel Ortega ha utilizado su plataforma para pedir a las autoridades que no minimicen su caso y que actúen con justicia. Además, acusa a que sus hermanas están ocultando a su hija para que no se haga el examen de ADN que confirmaría el supuesto abuso que sufrió.

«Les pido por favor que no vayan a ignorar mi caso y les den la sentencia que realmente se merece. Yo sé que ellos son mayores, pero yo también era una menor de edad que nadie protegió», afirmó la influencer en un mensaje que resonó profundamente en el público.

El caso de Mariel Ortega ha reabierto el debate sobre el abuso sexual infantil y la falta de protección a las víctimas, generando una movilización en redes sociales con el hashtag #JusticiaParaMariel, exigiendo a las autoridades oaxaqueñas que agilicen el proceso y castiguen a los responsables.