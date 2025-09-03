Príncipe Harry evita comer langosta, un hábito de la realeza que Meghan Markle no entiende

En la nueva temporada de su programa de Netflix, «With Love, Meghan», la duquesa de Sussex, Meghan Markle, hizo una revelación peculiar sobre su esposo, el príncipe Harry.

Durante un episodio con el chef José Andrés, Meghan comentó, entre risas: «¿Sabes a quién no le gusta la langosta? A mi marido». El chef, en broma, le respondió: «¿Y te casaste con él?».

Aunque la duquesa de 44 años no explicó el motivo del desagrado de Harry, este comportamiento se alinea con una costumbre de la familia real británica. Tradicionalmente, evitan los mariscos, como explicó el exmayordomo real Grant Harrold:

«La familia real debe tener cuidado con los mariscos debido a la intoxicación alimentaria, una decisión muy sensata cuando se está fuera de casa cumpliendo funciones públicas».

La comida en la realeza: otros alimentos prohibidos

La aversión de Harry a la langosta no es el único hábito alimenticio poco común en la realeza. La reina Camilla, por ejemplo, ha confesado que el ajo también es un tabú para ellos.

«El ajo es un tabú», dijo en una entrevista, explicando que lo evitan para no tener mal aliento al interactuar con el público.

Otros momentos del programa

En otro momento del programa, Meghan también fue humillada por el mixólogo Payman Bahmani-Bailey. Cuando ella le preguntó si había visto «Suits», la serie que la hizo famosa, él respondió con franqueza que no veía ese tipo de televisión.

Meghan Markle responde a las críticas

A pesar de las críticas negativas que ha recibido su nuevo programa, Meghan se ha mantenido optimista. En una entrevista reciente, respondió a los críticos con humor:

«Creo que a menudo, las voces negativas dicen cosas negativas y luego, a escondidas, se van a casa a preparar espaguetis en una sola sartén».

Luego, agregó que quienes la critican solo están «intentando pagar sus cuentas», una decisión que «deben decidir si se sienten cómodos haciéndolo en detrimento de los demás».