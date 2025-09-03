Psy, el ícono del ‘Gangnam Style’, bajo investigación en Corea del Sur

El famoso cantante surcoreano Psy, cuyo nombre real es Park Jae-sang y quien conquistó el mundo en 2012 con su viral éxito «Gangnam Style», se encuentra en el centro de un escándalo legal. Autoridades policiales lo investigan por presuntamente violar la Ley de Servicios Médicos al obtener medicamentos controlados de manera irregular, sin visitas presenciales a un hospital universitario en Seúl.

Según informes, desde 2022, Psy no ha acudido personalmente a recoger recetas de fármacos psicotrópicos como Xanax (utilizado para tratar la ansiedad) y Stilnox (un sedante para el insomnio). En su lugar, habría enviado a terceros, incluyendo a su manager, para retirar los medicamentos, lo que contraviene las regulaciones médicas surcoreanas que exigen consultas en persona para este tipo de prescripciones.

Esta práctica ha sido calificada como una posible infracción grave, y fuentes cercanas a la investigación indican que podría enfrentar consecuencias penales, incluyendo tiempo en prisión si se confirman las acusaciones.

El artista, de 46 años, emitió un comunicado de disculpa a través de sus redes sociales, admitiendo el error y expresando arrepentimiento por no seguir los protocolos adecuados.

«Lamento profundamente cualquier inconveniente causado y cooperaré plenamente con las autoridades», declaró Psy, quien ha mantenido un perfil bajo desde el estallido del caso la semana pasada. Sus fanáticos, conocidos como «Psy Army», han mostrado apoyo mixto en plataformas como X, donde el tema ha generado miles de comentarios, desde defensas apasionadas hasta críticas por su conducta.

Este no es el primer controvertido episodio en la carrera de Psy, quien en el pasado enfrentó polémicas por sus letras y actuaciones. Sin embargo, el actual escándalo llega en un momento en que el K-pop está bajo escrutinio global por temas relacionados con la salud mental y el abuso de sustancias, recordando casos similares involucrando a otras estrellas de la industria. La policía de Seúl continúa la indagatoria, y se espera que en las próximas semanas se revelen más detalles sobre el alcance de las irregularidades.