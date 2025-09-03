¿Nodal le prohibió a Cazzu viajar con su hija?

La relación entre los cantantes Christian Nodal y Cazzu sigue en el ojo del huracán tras su separación, y ahora un nuevo rumor ha encendido las alarmas: Nodal supuestamente impidió que Cazzu viajara con su hija Inti al extranjero.

Según fuentes cercanas a la pareja y a la familia de la artista, Cazzu tenía planeado viajar fuera de su país para ver a sus familiares y amigos, pero el viaje habría sido cancelado a último minuto. La razón, se dice, es que Nodal no dio su permiso para que la niña saliera de Argentina.

Este supuesto impedimento ha desatado una ola de especulaciones en redes sociales sobre un posible conflicto en la custodia de la menor.

Si bien la expareja ha mantenido en gran medida los detalles de su ruptura en privado, esta situación podría sugerir que están en desacuerdo sobre la crianza de Inti, especialmente en lo que respecta a viajes y visitas familiares.

Hasta el momento, ni Nodal ni Cazzu han emitido un comunicado oficial para confirmar o desmentir estos rumores. Mientras tanto, la noticia ha generado una fuerte reacción entre sus seguidores, quienes se preguntan si este es el inicio de una batalla legal por la custodia o si se trata de un simple malentendido. El silencio de ambos artistas solo aumenta la especulación sobre el verdadero estado de su relación y la crianza de su hija.