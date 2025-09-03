Yeri Mua, aterrada por presuntas amenazas de narc0manta
La influencer y cantante de reguetón Yeri Mua se encuentra en el ojo del huracán tras denunciar amenazas en su contra, incluyendo una supuesta narcomanta que la obligó a solicitar protección a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para garantizar su seguridad y la de su entorno.
La controversia estalló a pocos días de su esperada presentación en la Feria de Tijuana.
En una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram, la artista señaló directamente al influencer conocido como Lonche como responsable de cualquier daño que pudiera ocurrirle a ella o a sus seres queridos.
“No le tengo miedo a nadie, no le debo nada a nadie. Hago responsable a Lonche y a sus seguidores, los llamados FES, de lo que me pase a mí o a alguien cercano”, afirmó con firmeza.
La disputa entre ambos habría iniciado cuando la veracruzana de 23 años expuso una supuesta infidelidad de Lonche, desatando una ola de críticas y tensiones en redes sociales.
El conflicto escaló cuando en la plataforma X comenzaron a circular imágenes de una narcomanta presuntamente dirigida a Yeri Mua, colocada en Tijuana, donde se le advertía en tono amenazante. Sin embargo, la veracidad de estas imágenes fue rápidamente cuestionada. Usuarios en X señalaron que la manta original estaba dirigida a otra persona y estaba firmada por el Cártel Jalisco Nueva Generación, pero fue editada para incluir el nombre de la cantante.
El comunicador Víctor Lagunas, a través de su cuenta en X, desmintió categóricamente la existencia de la narcomanta, asegurando que una investigación de su medio confirmó que “no se reportó ninguna manta en ningún municipio de Baja California, ni hubo llamadas al 911 relacionadas con este hecho”. Lagunas sugirió que la difusión de la imagen podría ser un intento de desprestigiar la Feria de Tijuana, donde Yeri Mua tiene programada su actuación.
La cantante no ha emitido más comentarios al respecto, pero sus seguidores se han dividido en redes sociales: algunos expresan preocupación por su seguridad, mientras otros consideran que el escándalo podría ser una estrategia publicitaria. Las autoridades no han confirmado ninguna investigación oficial, pero el caso sigue generando revuelo.