Manuel Mijares hospitalizado por presunto preinfarto

El cantante Manuel Mijares ha roto el silencio para desmentir los reportes sobre una supuesta hospitalización debido a un supuesto preinfarto. A través de un comunicado emitido por su agencia de representación, el artista aclaró que la noticia publicada por la revista TVNotas es «completamente falsa».

El comunicado, publicado este martes 2 de septiembre, asegura que el intérprete de «Soldado del Amor» se encuentra en perfecto estado de salud.

«La salud de Mijares está muy bien, gracias a Dios. Agradecemos su preocupación e invitamos a no dejarse llevar por noticias falsas», se lee en el documento.

La agencia también advirtió que cualquier información oficial sobre la salud del cantante solo será difundida a través de sus canales oficiales.

«Cualquier información oficial se dará a conocer únicamente a través de las redes sociales de Mijares y AlmaShow. Lamentamos que se difundan notas que solo generan alarma entre el público. Reiteramos: Mijares se encuentra estable y NO está internado», concluyeron.

Los rumores, que ahora el cantante ha desmentido, surgieron a partir de una nota de la revista TVNotas, la cual citaba a un «supuesto amigo» de Mijares. Según esta fuente, el cantante habría acudido de emergencia a un hospital tras sentir un fuerte dolor en el pecho, supuestamente «estuvo a punto de que le diera un infarto». La misma fuente afirmaba que este incidente habría motivado el cambio en el estilo de vida del cantante y su reciente pérdida de peso.