El ex Príncipe Andrew ha sido arrestado en el Reino Unido

El hermano del rey Charles es investigado por mala conducta por las autoridades inglesas…

Lo que debía ser la celebración del 66.º aniversario del ex Príncipe Andrew, se ha transformado en uno de los episodios más oscuros para la familia real británica.

Este jueves 19 de febrero, el hermano del rey Charles III fue arrestado por la Policía del Valle del Támesis bajo la sospecha de mala conducta en un cargo público, en el marco de una investigación que busca determinar si el expríncipe utilizó su posición como enviado comercial del Reino Unido para compartir información privilegiada con el fallecido Jeffrey Epstein.

El operativo, que incluyó registros domiciliarios en las regiones de Berkshire y Norfolk, mantiene al miembro de la realeza bajo custodia policial mientras las autoridades evalúan la gravedad de las filtraciones. Aunque los protocolos oficiales evitaron mencionar su nombre de forma directa, el subjefe de policía Oliver Wright confirmó que la investigación sigue una denuncia específica que ha sido sometida a una «evaluación exhaustiva».

Por su parte, la justicia ha instado a la opinión pública a ejercer la máxima cautela para no incurrir en desacato judicial ante un caso que ya se encuentra activo.

Este arresto revive los fantasmas de los Archivos Epstein y la demanda por agresión sexual de Virginia Giuffre, resuelta mediante un acuerdo económico en 2022.

A pesar de que Andrew siempre ha negado cualquier comportamiento ilícito, esta nueva línea de investigación criminal lo coloca en una posición legal sin precedentes, vinculando directamente sus antiguas funciones oficiales con la red del controvertido financiero estadounidense.