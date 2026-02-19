Barack Obama confirma que los extraterrestres ¡son reales!

Lo que comenzó como una respuesta rápida en un podcast se convirtió en un fenómeno viral…

El expresidente de EE. UU. aclara su postura sobre la vida inteligente fuera de la Tierra, separando la estadística de la ciencia ficción.

WASHINGTON D.C. – El pasado fin de semana, el ecosistema digital experimentó un auténtico «choque de mundos». Durante una entrevista tipo speed round (ronda de preguntas rápidas) con el podcaster Brian Tyler Cohen, el exmandatario Barack Obama soltó la frase que muchos esperaban escuchar de un comandante en jefe: «Son reales».

La respuesta fue inmediata a la pregunta directa: «¿Son reales los extraterrestres?». Sin embargo, como suele ocurrir con los misterios del cosmos, la verdad tiene matices más complejos que un simple «sí» o «no».

El desmentido del Área 51

Acompañando su afirmación, Obama aprovechó para derribar uno de los mitos más persistentes de la cultura popular estadounidense.

«Pero no están encerrados en, ¿cómo se llama? El Área 51«, bromeó el expresidente.

Obama aseguró que no existen instalaciones subterráneas ocultas con naves espaciales, añadiendo con humor: «A menos que haya una conspiración enorme y se la hayan ocultado incluso al presidente».

La aclaración: Ciencia vs. Evidencia

Ante el frenesí mediático que sugirió que Obama finalmente «confesaba» el contacto alienígena, el exmandatario publicó un comunicado en Instagram para poner los pies de sus seguidores de vuelta en la Tierra.

Dijo que su argumento se basa en la estadística pura:

Vastedad Matemática: Obama aclaró que cuando dijo que «son reales», se refería a que, en un universo con trillones de galaxias, las probabilidades de que la vida exista solo en nuestro planeta son prácticamente nulas. La Barrera del Espacio: Puntualizó que, aunque la vida sea una realidad estadística «allá afuera», las distancias interestelares son tan masivas que las posibilidades de una visita física son extremadamente bajas. Cero Contacto Oficial: Fue enfático al decir que durante sus ocho años en la Casa Blanca no vio ninguna evidencia de que seres de otros mundos hayan hecho contacto con la humanidad.

El legado de los UAP (Fenómenos Anómalos No Identificados)

Esta no es la primera vez que Obama aborda el tema con seriedad. Ya en 2021 reconoció que el gobierno posee registros de objetos en el cielo que realizan maniobras inexplicables para la tecnología humana conocida.

La declaración de este 2026 refuerza una nueva era de transparencia donde, si bien no se confirman «hombrecitos verdes», se acepta que el fenómeno es real, digno de estudio y que, probablemente, no estamos solos en el inventario del universo.