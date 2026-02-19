La Casa de los Famosos: Laura Zapata irrumpe en la nueva temporada del reality

La Casa de los Famosos 6 abrió sus puertas este martes, y lo hizo rompiendo el guión…

Con la entrada sorpresa de Sergio Mayer y un choque inmediato entre leyendas de la TV e influencers de la era TikTok, el reality de Telemundo promete ser el más estratégico hasta la fecha.

CIUDAD DE MÉXICO – La espera terminó, pero la paz duró apenas unos segundos. El estreno de La Casa de los Famosos 6 no solo confirmó a sus 21 habitantes, sino que dejó claro que esta edición será un campo de batalla entre la «vieja guardia» de las telenovelas y los nuevos gigantes de las redes sociales.

El Regreso del Estratega: Sergio Mayer es el Habitante 21

Cuando parecía que la lista estaba cerrada, la entrada triunfal de Sergio Mayer dejó a todos en shock. «El Tata», conocido por liderar el Team Infierno en México, regresa al formato para demostrar que la experiencia es un grado. Su llegada fue el plato fuerte de una noche donde la tensión se sintió desde el primer saludo.

Los Cuartos: Una División de Poderes

La producción ha dividido a los famosos en tres bandos que ya empiezan a marcar sus territorios:

Cuarto Agua (El «Sindicato»): Liderado por las capitanas Laura Zapata y Laura G , acompañadas por el propio Mayer, Curvy Zelma , Celinee Santos y Vanessa Arias . Este cuarto se perfila como el epicentro del drama clásico y la experiencia.

Liderado por las capitanas y , acompañadas por el propio Mayer, , y . Este cuarto se perfila como el epicentro del drama clásico y la experiencia. Cuarto Tierra (El Imperio Digital): Comandado por Oriana Marzoli (la reina de los realities) y Stefano Piccioni , junto a potencias de las redes como Kunno , Caeli , Zoe Bayona y Kenzo Nudo .

Comandado por (la reina de los realities) y , junto a potencias de las redes como , , y . Cuarto Fuego (Los «Dark Horses»): Con Lupita Jones y El Divo a la cabeza, este grupo incluye a Josh Martínez, Julia Argüelles, Horacio Pancheri y Jailyne Ojeda, quien ya dio el primer golpe sobre la mesa.

Primeros Movimientos: Liderazgo y Castigo

La estrategia no esperó al segundo día. Jailyne Ojeda se coronó como la primera Líder de la Semana, y su primera decisión fue un mensaje directo al Cuarto Tierra: nominó directamente a Kenny Rodríguez.

Por si fuera poco, la nueva dinámica de «El Destierro» (la zona de castigo) ya tiene a sus primeras víctimas. Yoridan Martínez y Fabio Agostini fueron enviados a este lugar hostil, donde pasarán las primeras 48 horas aislados del resto de la casa, lo que seguramente alimentará su sed de venganza en las próximas nominaciones.

¿Qué esperar?

Con perfiles tan fuertes como el de la Miss Universo Lupita Jones y la siempre polémica Laura Zapata, el choque cultural con la irreverencia de Kunno y Caeli es inminente. Telemundo ha apostado por un «todo o nada», y con un premio de 200,000 dólares en juego, la convivencia promete ser todo menos aburrida.