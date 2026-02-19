Rey Charles III habla del arresto de Andrew: ‘La ley debe seguir su curso’

El monarca decidió romper su silencio delante del arresto…

En un movimiento sin precedentes que subraya la política de transparencia de la nueva era monárquica, el rey Charles III ha roto el silencio tras el impactante arresto de su hermano, Andrew Mountbatten-Windsor.

La declaración surge apenas horas después de que el expríncipe fuera puesto bajo custodia policial este 19 de febrero, coincidiendo con su 66.º cumpleaños, por presunta mala conducta en un cargo público relacionada con el caso Jeffrey Epstein.

A través de un comunicado oficial difundido por la revista Variety, el monarca expresó su «profunda preocupación» ante las acusaciones que vinculan a Andrew con la filtración de información confidencial durante su etapa como enviado comercial británico. Lejos de ofrecer un refugio institucional, Charles III fue tajante al señalar que la justicia no hará distinciones de linaje.

«Lo que sigue ahora es un proceso completo, justo y adecuado», afirmó el Rey, garantizando el apoyo y la cooperación incondicional de la Corona con las autoridades competentes.

Con la frase «la ley debe seguir su curso», el soberano marcó una distancia definitiva con su hermano, quien ya había sido despojado de sus títulos reales en 2025.

Mientras la policía del Valle del Támesis continúa con los registros en Berkshire y Norfolk, el Palacio de Buckingham ha dejado claro que no habrá más comentarios oficiales para evitar interferir en la investigación.