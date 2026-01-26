Imelda Tuñón lanza graves acusaciones contra Maribel Guardia: ‘Era premio de rifa entre hombres’

La viuda de Julián Figueroa destapa oscuro pasado de la artista…

El conflicto por la custodia del pequeño José Julián ha dejado de ser una disputa familiar para convertirse en un escándalo de proporciones legales y políticas. Imelda Garza Tuñón, viuda de Julián Figueroa, ha roto todos los puentes al lanzar acusaciones que van desde la corrupción política hasta ataques personales contra la integridad de Maribel Guardia.

La actriz y cantante señaló que supo de algunas personas que supuestamente ‘rifaban’ a la costarricense entre hombres:

«A mí desde antes de que anduviera con Julián, mi abuelo no estaba muy convencido porque mi abuelo era socio de una empresa constructora porque él era ingeniero civil y él me dijo: ‘Es que esta señora, mi socio, el arquitecto, me ha dicho varias veces que la han invitado a rifas y cada quién pone 100 mil pesos. El que gana se queda con Maribel Guardia toda la noche’. También me dijo eso otra persona… hace muchos años. Es sabido por bastantes personas incluso del medio, yo sé que no todo mundo habla porque sé que amenazaron a varios medios”, asegura la chava.

Los pilares del escándalo

Acusación de «Secuestro»: Imelda señaló públicamente a Maribel Guardia, Marco Chacón e incluso a la Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada , de orquestar el «secuestro» legal de su hijo mediante irregularidades y sobornos a fiscales.

Estado Actual

Aunque la justicia favoreció el regreso del niño con su madre, la tensión es máxima. Maribel Guardia ha optado por el silencio absoluto ante estas acusaciones, mientras que no existen investigaciones penales formales que sustenten las acusaciones de secuestro planteadas por Garza Tuñón.