Britney Spears: De ‘Princesa del Pop’ a madrina musical de su hijo Jayden James

La cantante está dispuesta a ayudarlo en la industria…

Tras su mediática reconciliación a finales de 2024, Britney Spears ha pasado a la acción para impulsar el debut de su hijo menor, Jayden James, en la industria musical. Según reportes de Us Weekly, la cantante está moviendo los hilos de su agenda personal para conectar al joven de 19 años con los productores de élite que definieron su propia carrera.

El respaldo de una leyenda

Britney no solo apoya el talento de Jayden como productor; se identifica con él por haber iniciado su carrera a una edad temprana y alaba su «sonido fresco».

Según allegados, el objetivo de la estrella es que su hijo esté «protegido y guiado» por sus contactos de confianza, evitando los errores que ella enfrentó en el pasado.

Mientras ella está cada vez más cerca de su hijo menor, gracias a la música, lo mismo no pasa con su hijo mayor.

Jayden pasó la última Navidad con su madre en California trabajando en su música, sin embargo Sean Preston (20), declinó la invitación.

Una familia dividida

A pesar del éxito profesional que vislumbran para Jayden, el panorama familiar sigue siendo agridulce. Sean Preston optó por pasar las fiestas en Luisiana junto a su abuela Lynne y su tía Jamie Lynn Spears, figuras con las que Britney mantiene una tensa y pública disputa.

Fuentes cercanas aseguran que la cantante se siente «profundamente herida» por la negativa de su hijo mayor a retomar el vínculo.