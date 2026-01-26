Kate Middleton se adentra en un nuevo territorio: el diseño de moda

La Princesa de Gales Kate Middleton ha dado un paso audaz hacia la creación de moda. Durante su reciente gira por Escocia, Middleton, que estuvo acompañada del Príncipe William, sorprendió al revelar que el elegante abrigo de tartán azul que lucía fue diseñado por ella misma.

En colaboración con la firma Johnstons of Elgin y el sastre Chris Kerr, Kate perfeccionó el patrón exacto de los cuadros, consolidando su compromiso con la artesanía y la sastrería británica.

El abrigo largo de doble botonadura es una pieza única que rinde homenaje a los textiles escoceses.

Estilismo «DIY»: Tras dejar de trabajar con su estilista de años, Natasha Archer, la princesa parece haber tomado el control total de su imagen.

Estrategia diplomática: Su visita a Radical Weavers y el uso de materiales locales refuerzan su apoyo a la industria textil del Reino Unido.

Rompiendo protocolos

Este giro hacia el diseño ocurre poco después de que hiciera historia al lucir la Tiara Oriental de la Reina Victoria, siendo la primera princesa (y no reina) en portarla en un banquete de Estado.

Se espera que a finales de este 2026, Kate emita sus propias órdenes reales (Royal Warrants) por primera vez.

Dado su reciente involucramiento técnico con las telas, todo apunta a que los fabricantes textiles ocuparán un lugar privilegiado en su lista de proveedores oficiales.