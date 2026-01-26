Miranda Rijnsburger rompe su silencio: El apoyo incondicional a Julio Iglesias ante graves acusaciones

En medio de uno de los momentos más críticos para la imagen pública de Julio Iglesias, su esposa desde hace más de tres décadas, Miranda Rijnsburger, ha decidido cerrar filas y manifestar su apoyo público. La reacción de la exmodelo neerlandesa llega tras las denuncias presentadas por dos exempleadas domésticas, quienes acusan al cantante de presuntos delitos de agresión sexual, acoso y abuso de poder.

El gesto que dio la vuelta al mundo

La respuesta de Miranda no fue a través de una entrevista formal, sino mediante un mensaje breve pero cargado de simbolismo en las redes sociales del artista. En el comunicado donde Iglesias desestimó las acusaciones afirmando que «nunca había sentido tanta maldad», Rijnsburger comentó:

«A tu lado, siempre», acompañado de un emoticono de corazón blanco.

Este gesto, que acumuló rápidamente miles de «me gusta», ha sido interpretado como una declaración de lealtad absoluta frente a la tormenta mediática.

Puntos clave de la situación actual:

La postura de Julio Iglesias: El cantante, de 82 años, calificó las denuncias como «absolutamente falsas» y aseguró que defenderá su dignidad hasta las últimas consecuencias.

El cantante, de 82 años, calificó las denuncias como «absolutamente falsas» y aseguró que defenderá su dignidad hasta las últimas consecuencias. Movimiento estratégico: Según reportes recientes de este 24 de enero de 2026 , Miranda habría decidido viajar desde Miami hasta Punta Cana para acompañar físicamente al intérprete, tras recibir avisos de que su estado emocional es «muy delicado».

Según reportes recientes de este , Miranda habría decidido viajar desde Miami hasta para acompañar físicamente al intérprete, tras recibir avisos de que su estado emocional es «muy delicado». Situación legal: La Fiscalía de la Audiencia Nacional en España archivó recientemente una de las denuncias por falta de jurisdicción, aunque el equipo legal del cantante, liderado por el abogado José Antonio Choclán, sigue trabajando para limpiar su reputación.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional en España archivó recientemente una de las denuncias por falta de jurisdicción, aunque el equipo legal del cantante, liderado por el abogado José Antonio Choclán, sigue trabajando para limpiar su reputación. Respaldo del entorno: Además de su esposa, figuras como Ana Obregón han salido en su defensa, destacando el respeto con el que el artista siempre ha tratado a sus colaboradores.

A pesar de que la pareja ha mantenido vidas discretas y a menudo separadas geográficamente en los últimos años, este episodio ha demostrado que el vínculo familiar permanece intacto ante la adversidad legal.