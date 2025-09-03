Príncipe Harry planea reunión con el Rey Charles III en Londres

Príncipe Harry se reunirá con su padre, el rey Charles III, durante su visita a Londres el 8 de septiembre para los Premios WellChild, en un intento por reparar su relación tras 20 meses sin contacto.

Fuentes cercanas al diario The Mirror indican que ambas partes están determinadas a sostener una conversación privada, marcando un posible primer paso hacia la reconciliación.

“No se trata de gestos grandiosos, sino de abrir la puerta al diálogo con privacidad y dignidad”, afirmó una fuente.

Sin embargo, la reconciliación con su hermano, el príncipe William, ha sido descartada por ahora debido a una “falta de confianza persistente”.

Harry, de 40 años, no ha visto a su padre de 76, desde febrero de 2024, y esta reunión se considera un momento clave para sanar tensiones familiares.

Meghan Markle, esposa de Harry, permanecerá en California con sus hijos, Archie (6) y Lilibet (4), y no acompañará al duque de Sussex en este viaje.

La pareja, que se mudó a Estados Unidos en 2020, ha mantenido una relación tensa con la familia real, agravada por declaraciones públicas en entrevistas y su docuserie. A pesar de esto, Harry ha expresado su deseo de paz, incluso invitando a Charles a los Juegos Invictus.