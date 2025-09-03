Pixar confirma la secuela de ‘Coco’ y cuándo se estrenará en cines

Tras años de rumores y especulaciones, Pixar finalmente ha hecho oficial lo que millones de fanáticos esperaban: la secuela de Coco está en camino. La noticia, que se ha vuelto viral en redes sociales, confirma el regreso al vibrante y mágico Mundo de los Muertos, una de las creaciones más queridas del estudio.

La película original de 2017, que ganó el Óscar a Mejor Película Animada, se ganó el corazón del público con su conmovedora historia sobre la familia, la memoria y la tradición del Día de Muertos. Ahora, el joven Miguel Rivera y sus inolvidables compañeros de aventura, como Héctor y Dante, volverán a la gran pantalla en una nueva historia.

Aunque los detalles de la trama se mantienen en secreto, se espera que la secuela profundice aún más en la rica cultura mexicana y explore nuevos aspectos del Mundo de los Muertos. Los rumores apuntan a que la película podría centrarse en una nueva aventura familiar o en un nuevo misterio que Miguel debe resolver.

Pixar y Disney han anunciado que Coco 2 tiene una fecha de estreno prevista para 2026. Este anuncio ha generado una enorme expectación entre los seguidores de la película, quienes esperan que la secuela mantenga la misma calidad, emotividad y belleza visual que hicieron de la original un clásico moderno.

La confirmación de Coco 2 reafirma el compromiso de Pixar con las historias que celebran la diversidad cultural y los lazos familiares, y sin duda será uno de los estrenos más esperados de los próximos años.