Kylie Jenner muestra su nueva e impresionante mansión

La magnate de cosméticos de 22 años pagó US$36.5 millones por una impresionante mansión en Holmby Hills, al oeste de Los Ángeles.

Kylie Jenner acaba de pagar US$ 36.5 millones por una enorme mansión de 19,250 pies cuadrados (1,788 metros cuadrados) en el exclusivo vecindario de Holmby Hills en el lado oeste de Los Ángeles.

Y el viernes, la magnate de los cosméticos, de 22 años, le dio a sus 171 millones de seguidores de Instagram un primer vistazo de sí misma posando dentro de la extensa finca, todo mientras mostraba sus famosas curvas.

‘Amante’, subtituló su primer mensaje, que la mostraba mostrando un puchero seductor mientras se inclinaba sobre un sofá, con las rodillas dobladas, con un vestido blanco ceñido.

La estrella de Keeping Up With The Kardashians parecía estar extendida en una habitación a pocos metros de la magnífica piscina que se podía ver a través de las puertas corredizas de vidrio.

Aproximadamente una hora después, Jenner compartió una foto similar de sí misma, solo que esta vez se inclinó con los brazos hacia adelante, destacando sus encantos.

En otra imagen con una mirada atractiva en su rostro, hizo referencia a cómo saldrá de su casa en un estilo lujoso escribiendo: ‘Cuarentena en bae’ en el pie de foto.

La propiedad había entrado en el mercado en US$ 45 millones hace solo unas semanas, lo que se traduce en un ahorro de US$ 8.5 millones para Kylie Jenner. El precio de la propiedad se derrumbó cuando inició la crisis de salud del coronavirus, algo que la empresaria de maquillaje aprovechó.