La nueva vida de Charlie Sheen: renacimiento a los 60 años

Tras cumplir 60 años, Charlie Sheen reflexiona sobre su vida y su turbulento pasado, que lo convirtió en uno de los actores más polémicos de Hollywood.

En una entrevista con la revista People, el actor reconoció que tiene «más días detrás de mí que por delante», pero que se siente en plena forma. Atribuye su bienestar físico a su rutina de ejercicios y alimentación, aunque admite tener un problema en el hombro que requiere medicación.

Sheen confiesa que gran parte de sus problemas de adicción y sus escándalos ocurrieron en la década de los 40. Ahora, tras ocho años de sobriedad, ha sustituido las fiestas desenfrenadas por reuniones con amigos, visitas a su familia y la escritura.

Sus memorias, tituladas ‘The Book of Sheen’, se publican en septiembre, seguidas de un documental de Netflix.

Charlie afirma que su libro no busca corregir el pasado o presentarlo como una víctima, sino simplemente contar su historia:

«Soy responsable de todo lo que hice», afirma, revelando que la fama temprana lo llevó a tener miedo de que todo desapareciera, lo que lo impulsó a vivir sin límites.

El actor reflexiona sobre su proceso de perdón y el de los demás. «El perdón sigue evolucionando», dice, y asegura que aún experimenta «escalofríos de vergüenza» al recordar sus errores. A pesar de todo, confiesa que es un milagro haber sobrevivido a una sobredosis que casi lo mata.