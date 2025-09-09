Harry regresa al Reino Unido en un viaje emotivo: ‘Todo cambia cuando tienes hijos’

El Príncipe Harry ha viajado de regreso al Reino Unido para asistir a los Premios WellChild, una organización benéfica dedicada a ayudar a niños gravemente enfermos. Esta es su segunda visita al país en lo que va del año.

A su llegada, se le vio relajado y sonriente, interactuando de forma cariñosa y juguetona con los jóvenes beneficiarios.

Durante la ceremonia, el Duque de Sussex dio un emotivo discurso, señalando que «cada uno de ustedes es un faro de esperanza e inspiración». Mencionó que, como padre, su conexión con la causa de WellChild se ha fortalecido.

«Todo cambia cuando tienes hijos», dijo a la revista Hello!

Este viaje de varios días, el más largo desde el funeral de la Reina Elizabeth II, ha generado especulaciones sobre un posible reencuentro con su padre, el Rey Charkes III, quien se encuentra en Londres para recibir tratamiento contra el cáncer. Sin embargo, no se ha confirmado si la reunión se llevará a cabo.

Coincidiendo con el regreso de Harry, su cuñada, la Princesa de Gales, Kate Middleton, hizo una aparición sorpresa junto a su esposo, el Príncipe Willian para honrar el legado de la Reina Elizabeth en el tercer aniversario de su muerte.

Este gesto fue visto como una reivindicación del papel de los Príncipes de Gales en la monarquía.