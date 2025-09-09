Nueva redada de Trump: cientos de trabajadores detenidos en una planta de Hyundai

En una operación sin precedentes en una planta de piezas de Hyundai en Statesboro, Georgia, las autoridades federales detuvieron a casi 500 trabajadores. La redada, llevada a cabo por la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), ha generado un profundo silencio en una región donde la economía local depende en gran medida de este tipo de industria.

La operación, que forma parte de una ofensiva nacional contra la inmigración ilegal en el lugar de trabajo, ha paralizado las operaciones en la planta. La comunidad local, que incluye una gran población de inmigrantes, se encuentra en un estado de temor e incertidumbre.

Las autoridades locales han evitado hacer comentarios, y los líderes empresariales están preocupados por el impacto a largo plazo en la cadena de suministro y en la economía del estado.

El caso de la planta de Hyundai en Georgia resalta las tensiones entre las políticas de inmigración federales y las realidades económicas de las comunidades locales.

Mientras que el gobierno busca hacer cumplir la ley, las empresas y los trabajadores se enfrentan a un futuro incierto.