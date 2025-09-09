Merlina: Temporada 3 no tendrá retrasos, según los creadores

Después de una larga espera de casi tres años, la segunda parte de la temporada 2 de la popular serie ‘Miércoles’ ya está disponible en Netflix. La serie, creada por Alfred Gough y Miles Millar, sigue a la peculiar Miércoles Addams, interpretada por Jenna Ortega, en su regreso a la Academia Nunca Más, esta vez acompañada por su hermano menor, Pugsley.

En esta nueva entrega, Miércoles se enfrenta a un misterio sobrenatural que amenaza la vida de su amiga Enid Sinclair.

A pesar del éxito de la primera temporada, la segunda ha recibido críticas mixtas, y sus creadores reconocen que la larga espera, debida en parte a las huelgas de Hollywood de 2023, afectó la recepción.

Para calmar a los fans, Gough y Millar han asegurado que el estreno de la tercera temporada será mucho más rápido. Aunque no hay una fecha oficial, los creadores han prometido que los nuevos episodios no tardarán tanto en llegar. Esto se debe a que la producción de cada temporada es un desafío enorme, con efectos visuales complejos y largos periodos de rodaje.